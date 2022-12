Brutale attacco di un’orsa ad un 33enne del Frusinate, da quanto si apprende Antonio Rabbia, residente ad Ausonia, è stato raggiunto da una zampata alla coscia e da un morso all’addome.

A dare la notizia il Corriere della Sera dopo un lancio di Frosinone Today.

E pare che il cane della vittima abbia avuto un ruolo determinante per evitare che il dramma finisse in tragedia. Secondo i media il 33enne era sceso con il suo cane per una passeggiata nei boschi di Forca d’Acero, nel parco nazionale d’Abruzzo. Ad un certo punto però si è materializzata un’orsa che, “sentendosi in pericolo o forse per tutelare i suoi cuccioli” ha aggredito Rabbia.

In un primo momento l’uomo ha ricevuto una zampata alla gamba sinistra, poi un morso all’addome.

Le grida e la reazione del cane

Il ferito ha iniziato a gridare ed il suo cane ha preso ad abbaiare e a ringhiare contro il plantigrado. Quei pochi secondi sono stati sufficienti al 33enne per arrampicarsi su un albero e poi fuggire fino alla strada provinciale 666, in territorio del comune di San Donato Valcomino, dove aveva l’auto.

L’uomo ha raggiunto l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove i medici gli hanno medicato le ferite con prognosi di 20 giorni.