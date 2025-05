La nuova edizione del BTP Italia sta per arrivare, offrendo agli investitori un’opportunità di protezione dall’inflazione italiana grazie a un titolo di Stato indicizzato. Con una durata di 7 anni e un premio finale dell’1%, questo strumento è pensato principalmente per i risparmiatori individuali che cercano sicurezza e rendimento nel medio termine. Nei prossimi giorni sarà aperto il collocamento: vediamo cosa aspettarci da questa emissione e quali sono le principali caratteristiche da conoscere.

BTP Italia: guida per gli investitori retail

Il BTP Italia si rivolge soprattutto agli investitori retail, offrendo la prospettiva di un rendimento reale che supera il tasso d’inflazione. La durata di 7 anni indica un orizzonte temporale di medio-lungo termine, strettamente collegato all’evoluzione del contesto inflazionistico in questo arco di tempo. In un periodo in cui la Banca Centrale Europea continua a ridurre i tassi di interesse e i principali rischi derivano da possibili recessioni e tensioni geopolitiche, a meno che il tasso offerto non risulti particolarmente interessante, potrebbe essere preferibile scegliere un titolo a cedola fissa. I BTP Italia, infatti, tendono a mantenere un prezzo vicino a quello di emissione, grazie alla cedola indicizzata.

Gli investitori retail potranno acquistare il BTP Italia tramite il proprio servizio di home banking abilitato al trading o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale dove è presente il conto deposito titoli. L’operazione avverrà sul mercato telematico MOT di Borsa Italiana, con il supporto di tre istituti bancari intermediari: Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

BTP Italia in arrivo: tutto sull’asta di maggio e i rendimenti previsti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che dal 27 al 30 maggio 2025 sarà lanciata una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato legato all’inflazione italiana, pensato principalmente per i piccoli investitori.

La nuova tranche avrà una durata di 7 anni e riconoscerà un premio finale aggiuntivo dell’1% a chi acquisterà il titolo durante l’emissione e lo manterrà fino alla scadenza prevista per il 4 giugno 2032.

Come nelle precedenti occasioni, l’offerta si articolerà in due fasi distinte: dal 27 al 29 maggio, salvo chiusura anticipata, sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e categorie affini (mercato retail), mentre il 30 maggio mattina sarà dedicata agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno resi noti il 26 maggio.

La tassazione applicata resta agevolata al 12,5%, il titolo è esente dall’imposta di successione e, secondo la legge di bilancio 2024, gli investimenti in titoli di Stato fino a 50.000 euro sono esclusi dal calcolo dell’ISEE.