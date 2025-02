Si è concluso il collocamento del BTP Più, il nuovo strumento destinato ai piccoli investitori. L’operazione, iniziata il 17 febbraio 2025, ha raccolto 14,9 miliardi di euro e registrato 451.831 contratti. Il Ministero delle Finanze ha deciso di aumentare i tassi.

Btp Più, numeri da record: Ministero ritocca i tassi al rialzo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia la conclusione del collocamento del BTP Più, lanciato il 17 febbraio, con una raccolta di 14.905,67 miliardi di euro e 451.831 contratti registrati.

In seguito alle condizioni di mercato, i tassi cedolari definitivi del BTP Più sono stati rivisti al rialzo rispetto a quanto comunicato il 14 febbraio scorso:

2,85% per il 1°, 2°, 3° e 4° anno (anziché 2,80%)

3,70% per il 5°, 6°, 7° e 8° anno (anziché 3,60%)

Una delle caratteristiche distintive di questa emissione è la possibilità per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato dopo quattro anni, tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029. Chi manterrà il titolo fino a tale data potrà decidere se ritirare l’intero capitale investito o una parte, comunicando la scelta alla propria banca o ufficio postale di riferimento. Per chi opta per la durata completa, il capitale sarà comunque garantito.

La facoltà di rimborso anticipato è riservata a chi ha acquistato il titolo durante il periodo iniziale di collocamento, mantenendolo ininterrottamente fino alla data di esercizio del rimborso anticipato.

Il capitale sottoscritto è garantito alla scadenza finale degli otto anni per gli investitori che non eserciteranno la facoltà di rimborso anticipato.

Il titolo può essere ceduto interamente o in parte prima della scadenza, senza vincoli, alle condizioni di mercato.

I vantaggi del Btp Più

Grazie alle cedole crescenti, offre una buona protezione del capitale in caso di vendita anticipata. Tra i vantaggi: nessuna commissione alla sottoscrizione, taglio minimo e tassazione favorevole al 12,5% sui guadagni. Fino ad oggi, il Mef ha già raccolto quasi 64 miliardi di euro in emissioni, coprendo oltre il 22% dell’obiettivo di 330-350 miliardi per il 2025. Il 25 febbraio seguirà un’asta per BTP Short Term e BTP indicizzati.