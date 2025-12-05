Burevestnik: il treno ad alta velocità che unisce Mosca e Nizhny Novgorod

Il Burevestnik torna in servizio con treni moderni e veloci che collegano Mosca e Nizhny Novgorod.

Mercoledì, il gestore ferroviario russo, Russian Railways (RZD), ha inaugurato un nuovo treno ad alta velocità per il percorso che collega Mosca a Nizhny Novgorod. Questo evento segna un’importante tappa nel rinnovamento dei servizi ferroviari russi, ripristinando il nome storico di Burevestnik, attivo fin dagli anni ’60.

I nuovi treni a doppio piano sostituiscono i vecchi modelli a piano singolo, ritirati nel 2014 nell’ambito di un programma di modernizzazione della flotta RZD.

Fino ad ora, il collegamento tra Mosca e Nizhny Novgorod era servito da altri treni ad alta velocità come il Sapsan e lo Strizh, tutti battezzati con nomi di uccelli, simbolo di velocità e libertà.

I dettagli del nuovo treno Burevestnik

I nuovi treni Burevestnik sono composti da dieci carrozze e possono ospitare fino a 730 passeggeri. Questi treni offriranno tre servizi giornalieri in entrambe le direzioni, con un tempo di viaggio di circa quattro ore e mezza. Tra le caratteristiche moderne, i passeggeri troveranno porte USB e prese di corrente, per garantire il massimo comfort durante il viaggio.

Quote di traffico e aspettative future

Durante la cerimonia di lancio, il vicedirettore di RZD, Ivan Kolesnikov, ha affermato che, considerando la capacità del treno, ci si aspetta un notevole aumento del volume di traffico. Nel 2025, il percorso aveva già registrato 2,5 milioni di passeggeri, un dato che promette di crescere ulteriormente con l’introduzione di questi nuovi servizi.

Espansione della rete ferroviaria ad alta velocità in Russia

RZD ha già implementato treni a doppio piano su altre linee, come quelle che collegano Mosca con città come San Pietroburgo, Kazan, Voronezh e Samara. Attualmente, è in fase di sviluppo una rete ferroviaria ad alta velocità che comprende un collegamento tra San Pietroburgo e Mosca, un progetto ambizioso che dovrebbe migliorare ulteriormente la connettività tra le principali città russe.

Il ritorno del servizio Burevestnik non è solo un passo avanti per la modernizzazione della flotta ferroviaria, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare l’economia del trasporto passeggeri in Russia. Con l’aumento della domanda, RZD si prepara a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più in cerca di servizi rapidi e confortevoli.