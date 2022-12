Un terribile incidente si è verificato in Corea del Sud.

Un autobus e un camion si sono scontrati e due persone sono morte. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e altre 20 hanno subito l’inalazione di fumo per l’incendio.

Bus contro camion in Corea del Sud: due morti

Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite a causa di un incidente tra un autobus e un camion, che ha provocato un vasto incendio in un tunnel autostradale in Corea del Sud.

20 persone hanno subito l’inalazione di fumo nell’incendio, che è avvenuto in un’autostrada a Gwacheon, a sud di Seoul. Le fiamme si sono propagate in fretta, così come il fumo. Sono stati mandati 140 vigili del fuoco per placare l’incendio. L’incidente è avvenuto all’esterno del tunnel, ma l’incendio si è propagato anche all’interno.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare

Alle 13.49, ora locale, di giovedì 29 dicembre, le squadre di emergenza si sono recate verso la seconda autostrada Gyeongin, che collega la città portuale occidentale di Incheon a Seongnam City.

Sono stati inviati 50 camion dei pompieri ed elicotteri. I vigili del fuoco stanno cercando di tenere sotto controllo l’incendio e le autorità hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente dal camion. “Stiamo rispondendo mobilitando 140 persone in 55 veicoli di comando” ha dichiarato la stazione dei vigili del fuoco di Gwacheon.