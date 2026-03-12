Bus esploso in Svizzera, 6 morti: il video dell'autobus in fiamme a Kerzers fa il giro del web

Sarebbe stato un uomo definito «emarginato e instabile» a essersi dato fuoco all’interno di un autobus di linea a Kerzers, nel Cantone di Friburgo, in Svizzera, scatenando una violenta esplosione che avrebbe trasformato il mezzo in una trappola di fuoco per i passeggeri a bordo.

Il bilancio provvisorio parlerebbe di almeno sei persone morte e altre cinque rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni che sarebbero ancora al vaglio dei medici. Sul posto sarebbero intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i soccorritori, che avrebbero lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

A ricostruire la dinamica dei fatti sarebbe stato il procuratore del cantone, Raphael Bourquin, sulla base delle prime testimonianze raccolte. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe salito sul bus con dei sacchi, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e avrebbe deliberatamente appiccato il fuoco, senza che nessuno dei presenti avesse avuto il tempo di reagire.

L’uomo, di nazionalità svizzera, risulterebbe tra le persone decedute nell’esplosione. Gli investigatori starebbero lavorando per ricostruire il profilo dell’individuo e le circostanze che lo avrebbero portato a compiere un gesto così estremo.

Sul fronte dei moventi, il procuratore avrebbe escluso con nettezza la pista terroristica: «Non vi è assolutamente alcun elemento che lasci supporre che si tratti di un atto terroristico», avrebbe dichiarato. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un grave disagio psichico, che avrebbe spinto l’uomo verso un gesto di folle violenza dalle conseguenze devastanti per chi si trovava semplicemente a bordo di un autobus di linea.

