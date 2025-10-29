Tragedia questa mattina a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Un pullman scolastico, con a bordo 50 studenti, si è ribaltato dopo uno scontro con un Suv: un morto e diversi feriti.

Treviso, pullman scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: a bordo 50 studenti

Intorno alle ore 7.30 di questa mattina, mercoledì 29 ottobre 2025, un bus scolastico, con a bordo circa 50 studenti diretti a scuola, si è ribaltato, dopo essersi scontrato con un Suv.

L’incidente è avvenuto lungo Via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. L’impatto, avvenuto subito dopo una curva, è stato violentissimo, tanto che il bus si è rovesciato su un fianco finendo nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre il Suv è finito fuori strada sul lato opposto. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, Vigili del Fuoco, ambulanza, automedica e l’elicottero Suem 118, oltre alle autorità, con i Carabinieri della stazione di Cessalto che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente stradale.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il conducente del Suv non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista potrebbe aver avuto un malore che lo ha portato a invadere la corsia opposta, col bus che non avrebbe potuto evitare l’impatto. Le indagini sono tutt’ora in corso. L’autista del pullman è rimasto lievemente ferito, così come sei studenti, che hanno presentato contusioni e lievi traumi. Nessuno di loro risulta ferito gravemente.