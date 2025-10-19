Grave incidente in autostrada: bus diretto a Brumado si capovolge, morti molti passeggeri

Impressionante incidente dal bilancio drammatico, quello avvenuto nelle ultime ore in autostrada. La tragedia si è consumata in Brasile e ha riguardato un bus diretto alla città di Brumado, nello stato di Bahia, con a bordo una trentina di passeggeri. Il veicolo si è capovolto dopo essere finito fuori strada: massiccio l’intervento dei soccorritori, ma il numero delle vittime accertate è molto elevato.

Gravissimo incidente di un bus in Brasile: molti molti passeggeri

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autobus è finito fuori strada dopo che il conducente, per ragioni ancora da chiarire, ne avrebbe perso il controllo. L’incidente si è verificato in un tratto autostradale nella città di Saloá che si trova nello stato di Pernambuco. Le persone a bordo, una trentina, erano diretta a Brumado.

Stando a quanto riportato dalla polizia l’uomo alla guida del mezzo avrebbe confermato di non aver consumato alcolici prima di iniziare il suo turno di lavoro: se l’è cavata con lievi ferite mentre numerosi passeggeri non ce l’hanno fatta.

Sul posto sono giunte decine di ambulanze, unitamente ai mezzi dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Purtroppo i soccorritori hanno dovuto confermare un drammatico bilancio dei morti: diciassette persone hanno infatti perso la vita nel terribile incidente stradale.