Attimi di paura sull’A1 questa mattina, quando un bus turistico con a bordo cittadini americani è stato colpito da un paletto di ferro mentre percorreva il tratto da Orvieto verso Siena. L’incidente, avvenuto pochi chilometri prima dello svincolo di Fabro, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle autorità.

Tragedia sfiorata sull’A1, bus turistico colpito da palo metallico: gestione dell’emergenza

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Orvieto, la Polizia Stradale, il personale del 118 e di Autostrade per l’Italia per mettere in sicurezza l’area e assistere i coinvolti. L’autista è stato trasportato e preso in cura dai sanitari, mentre i turisti sono rimasti illesi ma comprensibilmente scossi dall’accaduto.

In attesa di un nuovo autobus e di un sostituto alla guida, i passeggeri hanno ricevuto assistenza direttamente sul luogo dell’incidente, garantendo sicurezza e supporto immediato.

Tragedia sfiorata sull’A1: bus turistico colpito da palo metallico, ferito l’autista

Grande spavento per una comitiva di turisti statunitensi in viaggio sull’autostrada del Sole. Questa mattina, intorno alle 9, il pullman proveniente da Orvieto e diretto a Siena stava percorrendo il tratto umbro dell’A1, a circa dieci chilometri dallo svincolo di Fabro, vicino all’area di sosta Ritorto, quando un paletto di ferro, probabilmente caduto da un altro veicolo, ha colpito il parabrezza del mezzo.

L’impatto ha ferito il conducente, che però è riuscito prontamente a fermare il bus nella corsia di emergenza, evitando conseguenze più gravi per i passeggeri a bordo.