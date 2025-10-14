Aggredito da un toro, morto un uomo di 63 anni: la drammatica ricostruzione dei fatti

Lavorare con bovini comporta sempre un certo livello di rischio, soprattutto quando si tratta di tori, animali noti per la loro forza e imprevedibilità. Anche allevatori esperti possono trovarsi in situazioni pericolose durante le operazioni quotidiane di pascolo o trasporto del bestiame. La tragedia avvenuta a Pfunds, in Tirolo, ha drammaticamente confermato questo rischio: un uomo di 63 anni è morto a seguito di un attacco da parte di un toro.

Aggredito da un toro, morto un uomo di 63 anni

Un grave incidente ha colpito la comunità di Pfunds, in Tirolo, dove un allevatore di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un toro. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, l’uomo si trovava insieme al fratello mentre conduceva due mucche e un toro in un pascolo recintato. Al ritorno del fratello, dopo una breve assenza, il 63enne è stato trovato a terra, gravemente ferito e privo di conoscenza.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimare l’allevatore senza riuscirci. Le prime verifiche indicano che l’uomo sarebbe stato colpito dal toro. L’animale, rimasto aggressivo anche dopo l’incidente, è stato abbattuto su indicazione di un veterinario per prevenire ulteriori rischi. Le autorità locali stanno proseguendo con le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.