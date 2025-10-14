Alec Baldwin e il fratello coinvolti in un incidente stradale: ecco come stanno

Una semplice giornata negli Hamptons per Alec Baldwin e suo fratello Stephen si è trasformata in un momento di grande tensione. L’attore 67enne, noto per la sua lunga carriera a Hollywood, è stato costretto a fronteggiare un pericoloso incidente stradale mentre era alla guida della Range Rover di sua moglie.

Incidente spaventoso durante l’Hamptons International Film Festival

L’incidente è avvenuto mentre Alec Baldwin era in città per partecipare all’Hamptons International Film Festival, dove aveva preso parte a proiezioni e dibattiti come co-presidente del Comitato Esecutivo. In un video condiviso su Instagram, l’attore ha spiegato l’accaduto, raccontando di aver sterzato per evitare un camion, definendolo “grande come una balena”, e di aver colpito un albero che ha distrutto l’auto di sua moglie.

Baldwin ha voluto rassicurare i fan sulle condizioni sue e di suo fratello, ringraziando pubblicamente la polizia per l’aiuto ricevuto e dichiarando di essere in partenza per Los Angeles per ricongiungersi con la famiglia. Nessuna accusa o indagine speciale sarebbe stata aperta oltre alle procedure standard per incidenti stradali.

