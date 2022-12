Butti: "Spegnere gradualmente lo Spid per i rapporti con la Pubblica Amministrazione"

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all’ innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha annunciato l’intenzione del Governo Meloni di “Spegnere gradualmente lo Spid”.

“Spegnere gradualmente lo Spid”

“Dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e a promuovere la carta d’ identità elettronica come unica identità digitale”. Con queste parole, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all’ innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha annunciato dei cambiamenti futuri sul sistema di identità digitale.

Intervenuto alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia, Butti ha poi specificato: “Cerchiamo di spegnere gradualmente lo Spid, che raccoglie una serie di identità digitali, e facilitare l’ azione delle nostre imprese e dei cittadini con la Pubblica Amministrazione”.

Lo Spid e la Pubblica Amministrazione

Come è noto, il Sistema pubblico di identità digitale consente di accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 33 milioni le identità Spid erogate finora: prima della pandemia erano invece meno di 6 milioni i cittadini muniti di identità digitale.

Il lockdown e le esigenze di distanziamento sociale infatti hanno dato un notevole impulso a questo sistema. Non solo per l’accesso alla Pubblica Amministrazione ma anche per esigenze lavorative, di assistenza e di accesso ai servizi bancari.

Il divario tecnologico generazionale

Se da un lato lo Spid ha permesso di evitare code e perdite di tempo, dall’altro, chi non ha particolare dimestichezza con le tecnologie digitali, come gli anziani, spesso si è sentito tagliato fuori, rinunciando perfino a richiedere determinati servizi. Non a caso l’ ultimo decreto Semplificazioni ha dato la possibilità di disporre di un’ identità Spid con delega, per aiutare gli over 80 a ottenere l’ identità digitale.