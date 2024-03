C'è posta per te: le coppie di nuovo insieme dopo la fine del programma

Colpi di scena nell'ultima puntata di C'è posta per te: mostrato un video con il ricongiungimento di diverse coppie

Nell’ultima puntata di C’è posta per te è stato mostrato un video di ringraziamenti con il racconto di alcuni protagonisti dopo la partecipazione al programma.

C’è posta per te e il video dei ringraziamenti

«A volte le cose più importanti sono le più difficili da dire, perché le parole hanno un peso. Ci sono parole che scaldano il cuore, le parole gentili e sincere, che non ci fanno sentire soli. Ma a volte non parole non bastano perché servono le emozioni».

I protagonisti di alcune storie raccontate a C’è posta per te

La storia di Giuseppe che aveva tradito Valeria: era arrivato a chiederle di sposarlo in diretta tv, ma si era conclusa con la chiusura della busta. Tuttavia, c’è stata una svolta:

«La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità perché riflettendo sulle tue parole mi sono chiesta perché non farlo?».

Un’altra busta chiusa, quella di Flavia e Gianmarco e del “no pasa nada”. Eppure, la svolta anche per loro:

«Dopo c’è posta per te, abbiamo deciso di tornare insieme, adesso conviviamo e ci stiamo riprovando. Vediamo come va. Ciao, no pasa nada!».

Un cambiamento positivo anche per la coppia formata da Valerio e Consuelo. La compagna lo aveva lasciato dopo averlo visto cambiare 11 lavori in 11 anni, causando gravi conseguenze per la famiglia:

«Fortunatamente le cose sono cambiate, lui è molto più presente con noi e il lavoro per fortuna è sempre lo stesso».

La storia di Enzo e Tiziana, convocata davanti la busta, a causa di alcuni tradimenti del compagno: la donna aveva aperto dopo diverse esitazioni.

«Io e Tiziana siamo insieme grazie a C’è posta per te» dichiara lui in un video. «Maria speriamo in bene», conclude lei.

Ricongiunti madri e padri con i rispettivi figli dopo C’è posta per te

Santino non accettava che la madre, Deborah, si fosse potuta rifare una vita dopo la fine del matrimonio con suo padre. Tuttavia, pace fatta tra i due:

«Volevo ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato perché grazie a voi ho ritrovato mio figlio e la serenità che cercavo. Grazie a tutti».

Maria Grazia e Raffaella, invece, avevano chiamato C’è posta per te per conoscere il padre che le aveva riconosciute, ma abbandonate subito dopo il parto, 50 anni fa.

«Grazie per averci fatto conoscere nostro padre dopo 50 anni. Adesso ci sentiamo, ci facciamo delle videochiamate».

Sandra si era rivolta a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Loris. La donna, ex alcolista, aveva avuto diversi problemi di gestione del denaro:

«Grazie per avermi fatto ritrovare mio figlio, un bacio grande», mentre lui aggiunge «Grazie Maria per avermi fatto trovare sta matta».

Martina e suo padre Mauro avevano partecipato al programma per recuperare il rapporto con la sorella Stefania, dopo 4 anni.

«Dopo 4 anni mi avete fatto ritrovare mia figlia, avete fatto una cosa grande».

Pronte al matrimonio alcune coppie dopo C’è posta per te

Ivano si era rivolto a C’è posta per te per riconquistare Emanuela, la sua compagna, dopo che l’uomo più volte aveva dimostrato di essere dipendente dalla ex moglie:

«Viviamo insieme nella nostra casa e ci amiamo. Il 25 maggio 2025 ci sposiamo, anche grazie a C’è posta per te».

Matrimonio in vista anche per Dario e Giorgia: