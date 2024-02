C'è Posta Per Te: Tiziana non crede a Enzo

Fra le varie storie di C'è Posta Per Te, quella di Enzo e Tiziana è stata particolarmente toccante. Lui ha negato di averla tradita ma l'ex compagna non gli crede.

Tradimenti a C’è Posta Per Te

Sono diversi i motivi che spingono le persone ad affidarsi a C’è Posta Per Te, il programma dove Maria De Filippi cerca di unire quello che la vita divide.

Tuttavia non è sempre facile, ad esempio nell’ultima puntata, ovvero quella del 3 febbraio, una donna ha aperto la busta all’ex compagno ma senza perdonarlo.

Parliamo Tiziana ed Enzo, al cui relazione è terminata dopo un periodo di convivenza. Lei infatti non si fidava del suo uomo ed è convinta che l’abbia tradita più volte.

La situazione era talmente disperata che Tiziana è ricorsa ad un rimedio estremo per cercare la verità.

C’è Posta Per Te: Tiziana smaschera Enzo

Tiziana era molto innamorata di Enzo ma ci sono stati dei segnali che l’hanno portata a sospettare dei tradimenti di lui.

Fra l’altro, l’uomo ha un carattere molto espansivo con le donne e questo alla ex compagna non è mai andato giù.

A C’è Posta Per Te, l’intento di Enzo è quello di riconquistare la sua donna ma non c’è nulla da fare.

Lei è super convinta die tradimenti e ha anche rivelato a Maria di aver ingaggiato un investigatore privato per scoprire la verità e di aver messo un localizzatore Gps per capire i movimenti di Enzo.

In questo modo la donna è venuta a conoscenza di frasi compromettenti.

Lui non molla, infatti vive ancora con lei ma la situazione è drastica: sono separati in casa e lei cerca di allontanarlo ma senza successo.

Lui si dice ancora innamorato e farà di tutto per riconquistarla. Come finirà tra di loro?