Tra le storie mostrate nella prima puntata di C’è posta per te c’è quella di Luana e Damilka, coppia che non viene accettata dalla mamma della prima. Cosa è successo dopo la partecipazione al programma? Vediamo come vanno le cose oggi.

C’è posta per te, Luana e Damilka oggi: cosa è successo dopo la puntata?

Sabato 13 gennaio 2024 è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te. Tra le storie narrate c’è stata quella di Luana e Damilka, che si sono rivolte a Maria De Filippi perché la madre della prima non accetta la loro relazione. La signora si è presentata nel programma di Canale 5 con il marito che, a differenza sua, non ha voltato le spalle alla figlia.

Luana e Damilka a C’è posta per te: l’apertura della busta

Maria De Filippi ha fatto di tutto per far accettare alla signora la relazione tra Luana e Damilka. Alla fine della fiera, la donna ha aperto la busta per salutare la figlia, ma ha rifiutato la sua compagna. Considerando che C’è posta per te è registrato, cosa è successo ai protagonisti dopo la puntata?

Luana e Damilka dopo C’è posta per te

Dopo C’è posta per te, Luana e Damilka sono riuscite ad avere un rapporto con la signora? Sbirciando il profilo Instagram di Luana non ci sono informazioni in merito. Sappiamo soltanto che le due sono più innamorate che mai e hanno trascorso le ultime festività natalizie insieme.