C'è posta per te: la storia di Pasquale e delle sue figlie

La storia di Pasquale a C'è Posta per te: vuole ricongiungersi con le figlie dopo anni di lontananza, ma loro non vogliono aprire la busta.

Storia davvero toccante a C’è posta per te: Pasquale in trasmissione ha voluto chiedere scusa alle figlie per non esser stato presente nella loro vita dopo la separazione con la madre, ma le due ragazze non hanno voluto aprire la busta.

C’è posta per te: la storia di Pasquale e le sue figlie

Nell’ultima puntata di C’é Posta per Te andata in scena la storia emozionante di Pasquale e le sue figlie (Cristina e Stefania). Dopo 9 anni di matrimonio, l’uomo si era separato dalla moglie, allontanandosi di fatto dalla famiglia e non avendo contatti con le figlie per più di 6 anni.

Ma andiamo con ordine.

Dopo quasi un decennio di vita insieme alla moglie, Pasquale nota qualcosa di strano in lei, immaginando che possa avere un altro. Così un giorno richiama il numero che più ricorre nella rubrica della donna, rendendosi conto che di fatto la moglie lo tradiva.

La crisi e la rottura definitiva

Nel 2010 lascia l’abitazione, ma nel 2012 viene a sapere che un altro uomo è entrato nella casa e nella vita della sua famiglia, ormai seempre più lontana.

Per evitare di soffrire, decide di tornare a Napoli, ma le telefonate con i figli diventano sempre più problematiche, anche a causa del mancato consenso dell’ex moglie.

Dopo una furiosa litigata dovuta al mancato preavviso dell’ex moglie della Comunione di una delle figlie, una di loro lo chiama, dicendogli che gli avrebbe “sputato in faccia” se avesse ancora trattato male la mamma, e dicendogli: “Tu non sei più mio papà, è Ciro il mio vero padre”, ossia il compagno della mamma.

Attualmente, le ragazze vivono a San Giuliano milanese. Il figlio più piccolo si chiama Matteo.

Purtroppo in questa vicenda non c’è un lieto fine: le due ragazze alla fine hanno deciso di non aprire la busta. Pasquale però non demorde e ha deciso di lasciar loro comunque il suo numero, sperando ancora di poter risanare il rapporto.

Qui sotto un video estratto della storia.