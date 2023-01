C'è posta per te, Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni: lui però è sposato

C'è posta per te, Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni: lui però è sposato

C'è posta per te, Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni: lui però è sposato

Nello studio di C'è posta per te è arrivata Marianna. La donna è sulle tracce di un suo vecchio amore che non vede da 68 anni. Lui però è impegnato.

Tra i protagonisti della terza puntata di C’è posta per te c’è anche Marianna.

La donna è sulle tracce di Francesco Carbone, un uomo che aveva conosciuto nel 1953. A quel tempo Marianna aveva solo 13 anni e viveva a Cerignola con la sua famiglia.

La madre è molto ferma e severa quando si trattava di ragazzi: “Non la faceva uscire mai”, ha spiegato la conduttrice. Marianna ha visto per la prima volta Francesco fuori da scuola. Ha notato che lui la fissava. Si trasferirà poi a Milano e i due si ritroveranno una seconda volta.

Lui la stringerà a sè, ma lei fugge. Le dice infine che deve partire per il servizio militare, ma che poi ritornerà da lei. Le regala una spilla che Marianna ha portato con sè in studio. Al rientro Francesco viene a sapere che la giovane si era nel frattempo sposata.

C’è posta per te, Marianna e Francesco non si vedono da anni

Maria De Filippi ha raccontato le circostanze nelle quali Marianna e Francesco si sono innamorati: “Lui prova a baciarlo e lei scappa.

La seconda volta lui la sbatte contro il muro ma lei ancora scappa. Questa volta lei lo bacerebbe, anche perché ha capito che non rimarrebbe incinta. Sono passati infatti 68 anni.”

La ricerca di Francesco non è stata facile, anche perché in studio sono giunti, non uno, ma tre Francesco Carbone. Il terzo alla fine era quello buono: “Mi sembra di conoscerla”, ha asserito quest’ultimo.

Piccola delusione per Marianna

Alla fine per Marianna c’è stata una piccola delusione. Pur essendo riuscita a ritrovare Francesco a 68 anni di distanza, viene a sapere che l’anziano è sposato: “Che fregatura!” ha esclamato la donna. Ad ogni modo avrà la possibilità di parlare con Francesco al telefono, a patto però di non far arrabbiare la moglie.