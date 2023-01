C'è posta per te: Giovanni chiude la busta ad Adele. Madre e figlio si ritrovano dopo la registrazione

C'è posta per te: Giovanni chiude la busta ad Adele. Madre e figlio si ritro...

Nella seconda puntata di C’è posta per te c’è stato un colpo di scena davvero inaspettato.

Adele e il figlio Giovanni si sono ritrovati in seguito alla registrazione del programma. A renderlo noto lo stesso staff di C’è posta per te sui social. Il giovane che non aveva legami con la madre dal 2019 aveva scelto di chiudere la busta. Evidentemente qualcosa deve essere scattato perché ora madre e figlio sono di nuovo insieme.