Giovanni, durante la puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 14 gennaio, ha deciso di chiudere la busta e di non perdonare la madre Adele, che non vedeva da diversi anni.

Scopriamo cosa è successo dopo la trasmissione.

C’è posta per te: com’è finita la storia fra Adele e il figlio Giovanni

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 14 gennaio è stata raccontata la storia di Giovanni e della madre Adele, che non si vedevano da molti anni. A distanza di tempo dalla registrazione, i due si sono ritrovati. Il ragazzo aveva deciso di chiudere la busta e non perdonarla, ma poi ci ha ripensato.

Come riportato dalla pagina Instagram della trasmissione, Adele e Giovanni hanno ripreso il loro rapporto. La riappacificazione è confermata da due foto che li ritraggono insieme. “Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata, sono strafelice” ha dichiarato Adele. “Dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di riavvicinarmi di nuovo alla mia mamma” ha dichiarato Giovanni.

La storia di Adele e Giovanni a C’è posta per te

Adele non ha più avuto modo di vedere i suoi figli dopo aver lasciato il marito. Giovanni le aveva detto che se non avesse deciso di tornare con il padre non le avrebbe più rivolto parola. “Quando parlo con mio figlio, mi dice che mi parlerà solo se torno col padre” ha spiegato la donna in studio. Giovanni ha scelto di non aprire la busta e di non perdonarla. “Un figlio non si riconquista con i fiori, ma con i fatti.

Io non provo niente per mia madre. Se mi voleva bene non diceva a mia nonna paterna, dici a Giovanni che per me è morto” ha dichiarato l’uomo in trasmissione. I due poi hanno fatto pace.