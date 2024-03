Nell’ultima puntata di C’è posta per te, 16 marzo, la storia di un tradimento: Roberto e Stefania, 14 anni passati insieme, la donna scopre non uno, ma più tradimenti.

Dopo 14 anni di matrimonio, la storia di Roberto e Stefania è stata segnata da una serie di tradimenti che hanno portato alla separazione della coppia.

Il primo tradimento di Roberto, avvenuto mentre faceva volontariato, dopo averlo portato in tribunale, Stefania ha deciso di dargli una seconda possibilità. A nulla è bastata questa scelta, perché l’uomo l’ha tradirla nuovamente con una persona conosciuta su Telegram e incontrata una volta di persona.

Roberto decide di eliminare l’app di Telegram dal cellulare ma, leggendo i messaggi scambiati in precedenza, la ricontatta su WhatsApp.

Nel frattempo, l’uomo parte per un viaggio romantico a Parigi, regalatogli da Stefania per il suo compleanno, quest’ultima scopre un messaggio della donna e, dopo aver parlato direttamente con lei, tornati a casa lo caccia definitamente dall’abitazione.

Ora Roberto è determinato a riconquistare la fiducia della sua ex moglie:

«Ciao amore mio, sai come sono di carattere ed essere arrivato a una cosa del genere sai che non era da me, ma il mio amore va oltre tutto e tutti. Ho sempre sbagliato, buttato il mio tempo in hobby inutili. Volevo chiederti scusa per i miei tradimenti, di te mi manca qualsiasi cosa, mi manca il bacio del mattino, mi mancano le tue smorfie quando ti concentri, volevo prometterti che da oggi vorrei essere una nuova persona, per te e i nostri figli. Non meriti quello che hai fatto, sei la donna della mia vita e ti amerò per sempre».