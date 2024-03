Nell'ultima puntata di C'è posta per te Roberta ha voluto ringraziare la madre Antonella per i sacrifici dopo la morte del padre: ospite Fikret Fekeli Yaman

Nell’ultima puntata di C’è posta per te, di sabato 16 marzo, la figlia Roberta ha invitato sua madre Antonella per ringraziarla di tutti i sacrifici fatti per crescere lei e sua sorella Federica, dopo la scomparsa del padre.

La storia di Roberta e Antonella a C’è posta per te

Roberta aveva solo 13 anni quando il papà muore, molto giovane, a 45 anni. A quel punto la mamma Antonella inizia a fare molti sacrifici, diventa addetta alle pulizie, sottoponendosi a turni che iniziavano alle 4 del mattino per finire alle 15. Tuttavia, le condizioni familiari erano molto precarie: costrette a vivere in un seminterrato, in una casa malconcia a Roma per questioni economiche. Nonostante ciò, Roberta è fiera della madre e ci tiene a ringraziarla:

«A 45 anni hai preso le redini della famiglia, mettendoti da parte e assumendo il ruolo sia di madre che di padre. Ora che sono diventata grande e che sono una mamma posso dirti quanto sei stata pazzesca. Non sentirti mai un peso per me».

Il racconto di Roberta a C’è posta per te sulle difficoltà vissute dalla madre Antonella

«Mia mamma ha sempre lavorato tanto, faceva le pulizie e straordinari. Tornava a casa ed era stanca. Aveva sempre male ai polsi. Lei ha sempre cercato di nascondere qualsiasi traccia di stanchezza e sofferenza. Io mi accorgevo delle sue mani sempre gonfie. Lei è sempre stata lì per me e per mia sorella come se non fosse mai andata a lavorare. Mia mamma mi ha insegnato tutto, l’onestà, l’amore e a gioire delle piccole cose».

La sorpresa di Roberta alla mamma Antonella

Nello studio di C’è posta per te Antonella non può non emozionarsi quando l’attore di Terra Amara, Furkan Palali entra per consegnarle dei giocattoli da portare ai nipoti Niccolò e Serena e per darle un premio:

«L’eroina di questa sera sei tu. Non ti darò del lei, perché so che non ti piace, quindi ti do del tu. Sei la mamma più brava e questo è L’Oscar per la mamma migliore. In questo regalo è nascosta anche una sorpresa, perché la mamma migliore non merita solo un semplice oggetto. Tua figlia ti chiede di rilassarti un po’ e pensare un po’ a te».

Infatti, la storia si è conclusa con delle promesse: