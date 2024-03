C'è posta per te: Giovanni chiede scusa a Erica per il suo amore tossico

Era un amore tossico quello che Giovanni provava per Erica, ma è arrivato a C’è posta per te per chiederle scusa di quello che le ha fatto passare. Tuttavia lei ora è felice e non ha bisogno di lui nella sua vita. Scopriamo la loro storia.

Giovanni chiede scusa a Erica a C’è posta per te

Lei non ha nascosto di nutrire ancora del sentimenti e dell’affetto per lui però ha cambiato così tante cose della sua natura per questo amore, che ora non se la sente di riaccogliere di nuovo Giovanni nella sua vita.

“Mi sono snaturata per te, ora ho ritrovato me stessa e sono felice così”.

A nulla è servito il romantico video di presentazione e il giuramento di lui di non avere più comportamenti ossessivi, come l’eccessivo controllo e la gelosia folle anche per un semplice like su Instagram.

Con lei in studio c’erano anche i genitori e il padre ha detto qualcosa di molto importante all’ex fidanzato di sua figlia.

C’è posta per te: le parole del padre di Erica a Giovanni

Con molto rispetto e senza le scenate che spesso abbiamo visto in queto programma, Erica ha congedato Giovanni, nonostante questo abbia riconosciuto che la situazione di prima fosse anomala.

In riferimento a questo, ha parlato il padre di Erica poco prima che questa decidesse di chiudere la busta: “Se rispetti mia figlia avrai un amico per sempre. Io sarò tuo amico ma Erica, che sta facendo le sue scelte senza nessun tipo di condizionamento da parte di noi genitori, è una donna libera. Rispettala, ti chiedo solo questo”.