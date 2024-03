C.sinistra: Prodi, 'riparta da casa e sanità'

Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Casa e sanità. Si parta da quelli. Ci si confronti e si esca con una proposta per il Paese". Lo dice Romano Prodi parlando del centrosinistra sul 'Giorno'. "Per far crescere i voti servono programmi chiari che guardino ai problemi della gen...

Roma, 19 mar (Adnkronos) – "Casa e sanità. Si parta da quelli. Ci si confronti e si esca con una proposta per il Paese". Lo dice Romano Prodi parlando del centrosinistra sul 'Giorno'. "Per far crescere i voti servono programmi chiari che guardino ai problemi della gente", dice l'ex premier sottolineando: "Penso alla sanità e penso alla casa".

"Sono temi cruciali per la vita degli italiani e su questi due temi una coalizione deve avere risposte concrete", prosegue Prodi che poi sulla Basilicata tra l'altro dice: "Per governare il Paese in ogni caso non si scappa, serve un accordo".

L'alternativa "non c'è, stante la frammentazione dei partiti politici che, attenzione, riguarda ormai tutto l'Occidente. Poi i sistemi elettorali non aiutano", dice Prodi. Per l'ex presidente della Commissione Ue "la leadership esce alle urne. E' così anche nel centrodestra. Perciò aspettiamo le europee". Schlein? "Sta faticosamente lavorando quindi Lasciamola lavorare", sottolinea Prodi.