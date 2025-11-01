L'autore della 'strage dei fornai' è fuggito e sono in decine gli agenti che lo stanno cercando. Il 49enne è ritenuto socialmente pericoloso

É ritenuto “socialmente pericoloso” e per tale motivo era destinatario di una misura di sicurezza ma, nelle scorse ore, è fuggito facendo perdere le sue tracce. É caccia al ‘killer dei fornai’, come è stato ribattezzato Elia Del Grande, che all’età di 22 anni sterminò la sua famiglia a fucilate. Un triplice omicidio per il quale ha già scontato 25 anni di carcere.

Al momento della fuga si trovava in una struttura nella quale, prima di una nuova valutazione, avrebbe dovuto trascorrere sei mesi. Gli ultimi aggiornamenti.

Elia Del Grande fuggito dalla comunità: caccia al killer della strage dei fornai

Stando alla ricostruzione dei fatti relativa alla sua fuga, Elia Del Grande si trovava nella casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, sparendo nel nulla, come riportato da Qn-il Resto del Carlino. Per rintracciarlo in tempi rapidi si sono mosse diverse pattuglie delle forze dell’ordine, considerato il fatto che il 49enne, autore di un triplice omicidio, è ritenuto socialmente pericoloso.

Del Grande ha scontato 25 anni di carcere ed era uscito dalla prigione per trascorrere un periodo di sei mesi nella struttura prima di essere sottoposto ad una nuova valutazione. La decisione di metterlo in libertà vigilata perché considerato socialmente pericoloso è stata presa dai giudici del tribunale di Sorveglianza. Del Grande è infatti responsabile di furti ed episodi di molestie al vicinato e da settembre si trovava nella casa-lavoro; nelle scorse ore è però scappato scavalcando un muro.

Caccia a Elia Del Grande: cos’è la strage dei fornai

La strage dei fornai, come è stata ribattezzata, è avvenuta il 7 gennaio 1998 quando l’allora 22enne Elia Del Grande sterminò la famiglia, titolari di una nota forneria, uccidendo madre, padre e fratello a fucilate. Le ricerche, indagano carabinieri e penitenziaria si stanno concentrando anche nel varesotto e in Sardegna. Il triplice omicidio di Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, ed il fratello Enrico, 27 avvenne infatti a Cadrezzate: le ragioni del gesto erano legate a contrasti relativi alla frequentazione di Del Grande con una giovane di Santo Domingo.