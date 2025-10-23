Omicidio a Collegno, un uomo di 39 anni è stato accoltellato in strada questa notte tra corso Francia e piazza Sabotino. E’ caccia al killer.

Intorno all’1.30 di questa notte, un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate a Collegno, nel Torinese, tra corso Francia e piazza Sabotino.

Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne sarebbe stato colpito più volte al cuore con un’arma da taglio da un uomo incappucciato che poi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi del 118 sia le forze dell’ordine. L’uomo però è morto poco dopo l’aggressione. Al momento ignota l’identità della vittima, è caccia all’assassino.

Questa notte a Collegno, nel Torinese, un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada tra corso Francia e piazza Sabotino. Il killer, subito dopo l’aggressione, è fuggito via. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, assieme al Nucleo Investigativo di Torino, i quali stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio al fine di risalire all’assassino che, come detto, è attualmente in fuga.