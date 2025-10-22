A Milano, una donna è stata aggredita in un episodio che riaccende l’allarme sulla violenza domestica. L’attacco dell’uomo, avvenuto in pieno giorno, ha lasciato la vittima in condizioni gravissime e sottolinea quanto la sicurezza delle donne resti una priorità urgente.

Milano, donna aggredita a coltellate: è grave

Questa mattina, nel quartiere Bruzzano a Milano, una donna di 55 anni è stata vittima di un’aggressione con un coltello in via Grassini.

L’uomo l’ha colpita più volte, ferendola al volto, alle braccia e alle gambe. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è ricoverata in condizioni gravissime e resta in pericolo di vita.

La Polizia locale sta cercando di ricostruire i dettagli dell’accaduto, ascoltando testimoni e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, per capire se l’aggressione sia avvenuta davanti all’abitazione o all’interno di essa.

Milano, donna aggredita a coltellate: si cerca l’ex marito

Gli investigatori sono sulle tracce dell’aggressore, fuggito subito dopo l’attacco a bordo di uno scooter. Dalle prime informazioni, l’uomo potrebbe essere l’ex marito della donna, con cui la vittima aveva avuto una relazione in passato.

Le forze dell’ordine stanno concentrando le ricerche su di lui, interrogando chi era presente nei dintorni e ricostruendo i movimenti dell’uomo, nella speranza di fermarlo al più presto e comprendere i motivi dietro questa violenta aggressione.