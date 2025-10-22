Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 23enne però, nonostante la condanna, tra meno di 10 anni potrebbe uscire dal carcere grazie ai permessi premio.

Filippo Turetta tra meno di 10 anni uscirà dal carcere coi permessi premio?

Filippo Turetta ha recentemente rinunciato all’appello manifestando, attraverso una lettera il suo “sincero pentimento” per aver ucciso Giulia Cecchettin.

I 23enne, ricordiamo, è già stato condannato all’ergastolo ma, col passare degli anni, potrebbe godere di alcuni benefici, i permessi premio. Oggi Filippo ha 23 anni e, quando ne avrà 32 potrà, ad esempio, trascorrere le festività assieme alla famiglia se ha tenuto una buona condotta in carcere e se non è ritenuto pericoloso. Spetterà al magistrato di sorveglianza valutarne l’idoneità. Ma non è finita qui, dopo 26 anni di carcere può anche chiedere la libertà condizionale a determinate condizioni. Ecco quali.

Filippo Turetta e la libertà condizionale

Come visto, tra meno di 10 anni Filippo Turetta potrebbe godere di permessi premio, come il trascorrere le festività con la famiglia. Tra 20 anni invece può richiedere la semilibertà, con la possibilità quindi di studiare o lavorare al di fuori del carcere. Tra 26 anni invece può ottenere la libertà condizionale, che può anche essere anticipata a 21 anni grazie alla liberazione anticipata, prevista per chi ha buona condotta. Dopo 5 anni di libertà vigilata, Filippo Turetta potrà essere libero.