Ricoverata in codice rosso dopo che cade dallo scooter: è in coma una ragazza soccorsa alle 4.30 del mattino

Notte lacerata dalle sirene dell’ambulanza in Lombardia, dove una giovane cade dallo scooter guidato da amico, una ragazza di 17 anni è in coma. Il Il terribile incidente è avvenuto a Seregno dove sono subito accorsi i sanitari dell’Areu 118. I media spigano che la vittima 17enne è in gravissime condizioni, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. Ci era stata condotta a razzo dopo una caduta dal motorino.

Cade dallo scooter, ragazza in coma

Da quanto si apprende sui media il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Seregno, in Brianza, in via Alberto da Giussano. Una prima ricostruzione dell’accaduto spiega che la ragazzina viaggiava in sella a uno scooter guidato da un giovane di 16 anni. E secondo gli accertamenti il mezzo a due ruote era condotto da un giovane che non avrebbe avuto il patentino. Poi la caduta, con la giovane che è rovinata al suolo, battendo la testa e perdendo così conoscenza. I soccorritori di Areu 118 sono accorsi intorno alle quattro e mezza della notte.

L’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri

Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. Con i mezzi 118 anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Seregno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La 17enne invece è stata trasferita in gravi condizioni, in coma, nell’ospedale milanese. Illeso il 16enne.