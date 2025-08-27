Un tragico incidente ha colpito la comunità di Omegna: un bambino di soli tre anni è morto dopo essere caduto in una piscina e aver lottato per giorni in ospedale. Dietro questo dramma si nasconde il dolore di una famiglia devastata e di una comunità profondamente sconvolta.

Bambino di tre anni cade in piscina a Omegna

Un drammatico incidente ha colpito la comunità di Omegna, sul Lago d’Orta, dove un bambino di tre anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina di un bed and breakfast.

Il piccolo, di origini moldave, si trovava in visita a parenti ospitati nella struttura. Sabato 23 agosto, mentre i genitori erano a tavola, il bambino si sarebbe allontanato per giocare insieme ad altri bambini. Al momento del ritorno dei genitori, il piccolo non era più presente: immediatamente sono iniziate le ricerche all’interno e nei dintorni del B&B, fino a quando il padre lo ha trovato sul fondo della piscina, riuscendo a tirarlo fuori dall’acqua.

Trasportato in elicottero all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino in codice rosso, il bambino è stato ricoverato in rianimazione e intubato, ma non ha mai ripreso conoscenza.

Cade in piscina a Omegna: morto bambino di tre anni, donati gli organi

Il piccolo Felix è deceduto martedì 26 agosto, dopo giorni di agonia. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi del figlio, un gesto di grande generosità in un momento di dolore immenso.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e si aggiunge alle numerose tragedie simili verificatesi quest’estate, richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore vigilanza e di adeguate misure di sicurezza nelle aree comuni delle strutture ricettive, soprattutto quando sono presenti bambini.