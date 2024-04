Calcio: Argentina, ex attaccante Tevez ricoverato in ospedale con dolori al petto ma esami ok

Calcio: Argentina, ex attaccante Tevez ricoverato in ospedale con dolori al p...

Buenos Aires, 24 apr. (Adnkronos) – Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale dopo aver sofferto di dolori al petto. L'ex attaccante dell'Argentina, che ha giocato con Manchester United, Manchester City, West Ham, Juventus e Boca Juniors, è stato ricoverato martedì in ospedale a Buenos Aires. Il 40enne è ora alla guida dell'Independiente, squadra della massima serie argentina, e il club ha dichiarato su X: "Il nostro allenatore, Carlos Tevez, è entrato all'ospedale La Trinidad di San Isidro con dolori al petto. Hanno effettuato gli esami corrispondenti e sono stati soddisfacenti".

L'Independiente ha aggiunto che Tevez resterà in ospedale per il momento mentre verranno effettuati ulteriori esami. Tevez ha collezionato 76 presenze con la nazionale argentina tra il 2004 e il 2015 ed è stato nominato allenatore dell'Independiente nell'agosto 2023. Ha trascorso sette anni in Premier League tra il 2006 e il 2013, vincendo il titolo due volte con lo United e una volta con il City. Due titoli in Italia con la Juventus e inoltre Tevez ha vinto anche la Champions League e la Coppa del mondo per club Fifa con lo United.