Il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco: partite della Serie A rinviate

Il calcio in lutto per la morte di Papa Francesco: rinviate le partite di Ser...

Il calcio in lutto per la morte di Papa Francesco: rinviate le partite di Ser...

La serie A si ferma in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco, rinviando tutte le gare previste. Tutti i dettagli.

La morte di Papa Francesco ha scosso profondamente l’Italia e il mondo intero. In segno di rispetto per il Pontefice, la Serie A ha deciso di fermarsi, rinviando tutte le partite in programma. Un gesto simbolico che unisce il calcio al lutto nazionale, mentre il Paese si prepara a rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia recente della Chiesa e dell’intera comunità globale.

Papa Francesco, tra fede e sport: la passione che lo ha sempre accompagnato

Papa Francesco, apprezzato da tutti per la sua autenticità e il suo approccio umile, sempre vicino alla gente e spesso lontano dalle convenzioni tradizionali della Chiesa Cattolica. Oltre al suo impegno spirituale, il Pontefice era un grande amante dello sport.

Tifoso devoto del San Lorenzo, la squadra della sua Buenos Aires, spesso trovava nello sport un potente strumento per veicolare valori universali, come la solidarietà, la perseveranza e il lavoro di squadra, cercando di applicarli nella vita quotidiana e nelle sfide che ognuno affronta. Questi concetti rappresentavano alcune delle riflessioni più profonde e significative che Papa Francesco condivideva frequentemente con i suoi fedeli.

“Lo sport può essere simbolo di unità per una società, un’esperienza di integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace. Oggi abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace, di far crescere una cultura di pace, a partire dalle relazioni interpersonali quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni. Se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace”, aveva dichiarato nel Convegno internazionale dello sport del 2022.

Il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco: partite della Serie A rinviate

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”.

È quanto reso noto dalla Lega Serie A nell’ultima ora, poco dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina.