Calcio: Napoli in ritiro in Turchia, Spalletti convoca 28 giocatori

Calcio: Napoli in ritiro in Turchia, Spalletti convoca 28 giocatori

Calcio: Napoli in ritiro in Turchia, Spalletti convoca 28 giocatori

Napoli, 1 dic. - (Adnkronos) - Tournée in Turchia per il Napoli. La squadra di Spalletti, tornata a lavoro mercoledì a Castel Volturno, è partita alla volta di Antalya dove svolgerà un ritiro di 12 giorni. Previste due amichevoli contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal ...

Napoli, 1 dic.

– (Adnkronos) – Tournée in Turchia per il Napoli. La squadra di Spalletti, tornata a lavoro mercoledì a Castel Volturno, è partita alla volta di Antalya dove svolgerà un ritiro di 12 giorni. Previste due amichevoli contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre). Per l'occasione Spalletti ha convocato 28 giocatori. Non ci sono solo i giocatori impegnati al Mondiale: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Per sopperire a queste assenze, Spalletti ha convocato sei giocatori della Primavera: sono i difensori Barba (2003) e Daniel Hysaj (2004), l'esterno Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Iaccarino (2003) e il trequartista Russo (2005).

Questa la lista dei convocati. Portieri: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin. Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.