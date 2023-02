Calcio: Serie A, Bologna corsaro a Firenze, viola ko 2-1

Firenze, 5 feb. (Adnkronos) - Il Bologna si aggiudica il Derby dell'Appennino contro la Fiorentina, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi grazie ai gol di Orsolini su rigore e Posch. Non basta alla squadra di Italiano il gol di Saponara. Con questo successo la fo...

(Adnkronos) – Il Bologna si aggiudica il Derby dell'Appennino contro la Fiorentina, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi grazie ai gol di Orsolini su rigore e Posch. Non basta alla squadra di Italiano il gol di Saponara. Con questo successo la formazione di Thiago Motta si porta a 29 punti, agganciando l'Udinese, mentre i viola restano a 24 con una striscia di quattro gare di campionato senza vittorie, mentre i rossoblu sono imbattuti nello stesso periodo.

Parte bene il Bologna e al 9' Schouten ruba palla a Barak, Zirkzee piazza il destro dal limite ma Terracciano la tocca oltre il palo. Un minuto dopo colpo di testa di Posch, ma il portiere viola è ancora reattivo, poi Ferguson da pochi passi ed è incredibile il salvataggio sulla linea di Jovic. Al 14' gli ospiti passano grazie al rigore trasformato da Orsolini fischiato da Pairetto per un tocco di Barak con la mano per anticipare Zirkzee.

Passa pochissimo ela Viola pareggia. Al 19' Skorupski impreciso con i pugni, Gonzalez ciabatta dal limite, e Saponara sulla traiettoria mette in porta da pochi passi. La gara è divertente e al 22' ancora Bologna pericolo ma Ferguson a colpo sicuro spreca contro Terracciano. I padroni di casa rispondono al 35' con Saponara che in rovesciata colpisce la traversa. Subito dopo Gonzalez con un colpo di testa ravvicinato impegna Skorupski. Nel finale di primo tempo Jovic si gira al limite, destro violento ma centrale e Skorupski la tocca sopra la traversa.

Ad inizio ripresa il Bologna raddoppia. Al 47' su angolo di Orsolini, svetta Posch che di testa in anticipo su Quarta batte Terracciano. I viola accusano il colpo, cercano di reagire ma non riescono a portare significativi pericoli dalle parti del portiere rossoblu. Ci provano Jovic e Brekalo ma la Fiorentina non sfonda e i tre punti vanno al Bologna.