Tragedia durante il derby di Manchester: un tifoso del City, presente allo stadio, è deceduto in seguito ad un malore. A confermare la notizia è stato lo stesso club campione d’Inghilterra in carica, attraverso i social.

Calcio, tragedia durante il derby di Manchester: morto tifoso del City

Domenica 15 dicembre è andato in scena, all’Ethiad Stadium, il derby di Manchester tra il City e lo United (vinto 2-1 dagli ospiti). Un dramma sportivo per la squadra di Pep Guardiola che si è trasformato in una vera e propria tragedia con la notizia ufficiale della morte di un tifoso del City a seguito di una “emergenza medica“: l’uomo ha accusato un malore, a nulla sono valsi i primi tentativi di rianimazione sul luogo dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze di alcuni presenti, il tifoso è stato colpito da un malore poco dopo le 16, nei pressi di uno degli ingressi dello stadio.

Derby di Manchester, il comunicato del City

A comunicare la notizia è stato proprio il Manchester City, attraverso il proprio account social: “Il Manchester City è venuto a conoscenza della tragica notizia della scomparsa di uno dei nostri sostenitori in seguito a un problema medico durante la partita di ieri. In questo momento incredibilmente difficile, i pensieri di tutti i membri del Club sono rivolti alle loro famiglie e ai loro amici“.

