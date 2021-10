California, schianto di un aereo su un quartiere residenziale: almeno due le vittime

In California lo schianto di un aereo bimotore su alcune abitazioni. Due vittime sono state confermato, una era un dipendente di UPS.

Nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre un aereo bimotore Cessna 340A è caduto in un quartiere residenziale della cittadina di Santee, nella contea di San Diego, in California, uccidendo almeno due persone. Secondo la Federal Aviation Administration, lo schianto è avvenuto intorno alle 12.14.

California, schianto di un aereo su un quartiere residenziale: “Nessuno a bordo può essersi salvato”

“Diverse vittime sono state confermate, non sappiamo ancora quante, ma sappiamo che sono almeno due”, ha detto Justin Matsushita, vice capo dei Vigili del fuoco di Santee.

Non è chiaro quante persone fossero presenti sul veivolo. “Riteniamo che nessuno a bordo possa essere sopravvissuto“, ha detto Matsushita.

California, schianto di un aereo su un quartiere residenziale: si cercano altre vittime oltre alle due confermate

“Non per essere troppo espliciti, ma è una scena piuttosto brutale per i nostri ragazzi, e stiamo cercando di esaminarla”, ha commentato Justin Matsushita, sottolineando come si stia continuando a cercare altre vittime e a determinare i danni causati alle abitazioni. Due case sono state impattate dallo schianto, mentre altre due o tre sono rimaste danneggiate.

California, schianto di un aereo su un quartiere residenziale: coinvolto un dipendente di UPS

UPS, la famosa società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha confermato che una delle due vittime accertate era un suo dipendente.

“Siamo addolorati per la perdita del nostro dipendente e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Le nostre condoglianze vanno anche ai familiari e agli amici degli altri individui coinvolti nell’incidente”, ha dichiarato UPS.

Un video girato da OnScene.TV mostra un furgoncino della società distrutto dal fuoco. Diversi veicoli erano in fiamme quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente. Dieci case sono rimaste senza elettricità durante la valutazione dei danni.

La Croce Rossa ha allestito un rifugio per gli sfollati del quartiere.

