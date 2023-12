Camera: Fontana, 'tanti decreti, tendenza da invertire'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Cerchiamo di far sì che la tendenza del ricorso ai decreti non solo si fermi, ma sia invertita". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando la stampa parlamentare. "Sono stati fatti tanti decreti legge, io sto cercando di f...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Cerchiamo di far sì che la tendenza del ricorso ai decreti non solo si fermi, ma sia invertita". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando la stampa parlamentare. "Sono stati fatti tanti decreti legge, io sto cercando di fare in modo che questo strumento venga ridotto, posso provarci con la moral suasion. Abbiamo sempre cercato di dialogare con il governo sulla possibilità di non ricorrere ai decreti legge, cosa che non ci piace particolarmente, avendo anche una buona prospettiva di tempistica".