Campi Bisenzio, travolto e ucciso da un’auto pirata: Massimiliano Benigno morto a 47 anni

Tragedia sulla strada di Campi Bisenzio. Trovato sull’asfalto il corpo senza vita di Massimiliano Benigno

Il corpo senza vita di una persona è stato scoperto durante la giornata di lunedì 11 ottobre tra le strade di Campi Bisenzio (Firenze). L’uomo trovato morto presentava varie ferite al corpo. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un pirata della strada che lo avrebbe travolto per poi fuggire.

Massimiliano Benigno trovato senza vita per la strada di Campi Bisenzio, cosa è accaduto

La scoperta sarebbe avvenuta intorno alle ore 4 del mattino. Una persona ha lanciato l’allarme dopo aver visto il corpo dell’uomo sul ciglio della strada: immediata la richiesta di intervento da parte dei carabinieri.

Massimiliano Benigno trovato senza vita per la strada di Campi Bisenzio, altri dettagli

La vittima è Massimiliano Benigno, persona molto conosciuta nella zona. Sul posto è arrivato il personale di pubblica sicurezza: disposta l’autopsia che dovrà chiarire la la causa del decesso e l’ora della morte.

In ogni caso i rilievi dei carabinieri sembrerebbero non lasciare dubbi: l’uomo sarebbe stato investito.

Massimiliano Benigno trovato senza vita per la strada di Campi Bisenzio, da chiarire la dinamica

Il ritrovamento del 47enne è avvenuto in via Chiella. L’impatto è avvenuto in un tratto nel quale non vi è illuminazione pubblica. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto a Massimiliano Benigno.