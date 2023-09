Campi Flegrei, ancora una scossa: avvertito terremoto magnitudo 2.5

La terra trema ancora ai Campi Flegrei. Una nuova scossa è stata avvertita alle ore 11:01 di oggi, venerdì 22 settembre. Un sisma di magnitudo 3 – dati comunicati dall’Ingv – è stato avvertito tra Pozzuoli e l’area Ovest di Napoli, tra Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, ma anche a Quarto e Bacoli.

Terremoto ai Campi Flegrei: sisma di magnitudo 3 spaventa la popolazione intorno alle ore 11

L’evento sismico è stato molto superficiale, a una profondità di 1,4 chilometri, ed è infatti stato avvertito da numerose persone, come testimoniano i post social condivisi da residenti dell’area. A questo terremoto sono seguite poi altre sei scosse, tutte a una profondità molto esigua.

Come spiegano gli esperti, negli ultimi mesi si sta verificando un fenomeno nell’area dei Campi Flegrei denominato ‘bradisismo‘. Si tratta di un fenomeno geologico che contraddistingue la zona in questione e proprio in questi giorni sta vivendo una fase acuta. L’Ingv, che monitora costantemente il supervulcano flegreo, ci tiene a rimarcare che nell’area non c’è un pericolo imminente.

Ingv contro il vulcanologo Mastrolorenzo

A proposito di ciò lo stesso Ingv ha manifestato di non aver particolarmente apprezzato le dichiarazioni del vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che aveva definito “irrealistico” il piano di evacuazione dei Campi Flegrei.

L’Istituto, ai microfoni di Fanpage.it, ha affermato: “Le dichiarazioni di Mastrolorenzo sono espresse a titolo personale, come ricercatore cui è garantita la libera espressione. L’Ingv non condivide né i toni né i contenuti delle sue interviste“.