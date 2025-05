Nuovo amore per Can Yaman? I rumors su una nuova fiamma

Non solo lavoro in Brasile per Can Yaman: durante la promozione di El Turco, avrebbe avuto un colpo di fulmine per una giornalista. L'indiscrezione

Can Yaman torna a far parlare di sé, e questa volta non solo per la sua carriera. L’attore turco, protagonista della serie El Turco, è volato in Brasile per promuovere il nuovo progetto internazionale. Ma secondo gli ultimi rumors, il soggiorno avrebbe avuto anche risvolti inaspettatamente romantici. Pare infatti che il fascino dell’attore non sia passato inosservato nemmeno tra le fila della stampa: si mormora che Can sia rimasto folgorato da una giornalista incontrata durante le interviste.

El Turco, la serie tv con protagonista Can Yaman

Negli ultimi mesi, Can Yaman è tornato in TV con El Turco, una miniserie in sei puntate che ci trasporta indietro nel tempo, fino al XVII secolo.

La trama prende spunto da un romanzo storico firmato da Ferzan Özpetek e ruota attorno alla figura di Hasan Balaban, un valoroso giannizzero interpretato proprio da Yaman. Durante l’assedio di Vienna, Hasan viene condannato a morte ma riesce miracolosamente a fuggire. La sua salvezza arriva grazie a Gloria, una giovane donna esperta di erbe medicinali (interpretata da Greta Ferro), e alla calorosa ospitalità degli abitanti di Moena, nota anche come la “Fata delle Dolomiti”. Una volta guarito, il protagonista decide di ricambiare l’accoglienza ricevuta, schierandosi al fianco della comunità contro l’oppressione dei feudatari locali, colpevoli di vessare la popolazione con tasse insostenibili.

Can Yaman ha trovato l’amore? Stregato da una giornalista, i rumors

L’attesa per El Turco è stata ripagata: la serie ha ottenuto un successo internazionale, conquistando pubblico e critica. I fan attendono con ansia l’annuncio ufficiale della seconda stagione, desiderosi di rivedere l’attore nei panni dell’eroe che ha difeso Moena e il suo popolo.

Per promuovere la fiction, Yaman ha fatto tappa in Brasile, dove ha rilasciato diverse interviste, approfittandone anche per un momento di relax. Ed è proprio lì che sarebbe scattata la scintilla con la giornalista Thamires Hauch, che lo ha intervistato e condiviso il momento sui social, dove conta quasi 2 milioni di follower.

Secondo i rumors, tra i due sarebbe nato qualcosa di più: segnalazioni li avrebbero visti insieme in un locale e poi nello stesso hotel. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma il gossip corre veloce sul web.