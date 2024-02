Can Yaman dimagrito 10 chili in 30 giorni: che gli succede?

Can Yaman dimagrito 10 chili in 30 giorni: l'attore svela il motivo

Can Yaman dimagrito 10 chili in 30 giorni: la foto lascia i fan senza parole. Il suo corpo è completamente diverso.

Dimagrimento drastico per Can Yaman: l’attore turco ha perso 10 chili in soli 30 giorni. A mostrare il suo ‘nuovo’ corpo è stato il diretto interessato. Come mai si è sottoposto ad una dieta tanto ferrea?

Can Yaman, attore turco famosissimo in Italia grazie alle serie tv trasmesse da Canale 5, si è mostrato sui social con una forma fisica molto diversa rispetto al passato. In soli 30 giorni, ha perso ben 10 chili. Fortunatamente, il drastico dimagrimento non è stato causato da problemi di salute.

Le parole di Can Yaman

L’attore turco ha perso 10 chili in 30 giorni perché si sta preparando per interpretare il ruolo di Sandokan nell’omonima serie tv. Via social, Can Yaman ha mostrato il suo corpo e ha dichiarato:

“Non appena rientrato ho iniziato ad impegnarmi… Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali. È stato un periodo molto duro, in un mese sono riuscito a perdere quasi 10 kg, scendendo da 94.5 a 85 kg”.

Can Yaman: trasformarsi in Sandokan è difficile

Can ha ammesso che perdere 10 chili in un mese non è stato affatto semplice. Si è allenato tantissimo e ha curato l’alimentazione. Ha concluso:

“È stata, ed è, una fase particolarmente intensa, ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi 2 o 3 volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16:8, mantenendo le calorie bassissime”.