La furia di Can Yaman: l'attore getta a terra il telefono di un fan

In rete è diventato rapidamente virale un video in cui si vede il celebre attore turco, Can Yaman, gettare a terra il telefono di un fan.

Can Yaman: il video del telefono

Can Yaman sarebbe andato su tutte le furie per via delle attenzioni indesiderate da parte di un uomo e avrebbe gettato a terra il telefono con cui lui avrebbe cercato di riprenderlo. A seguire l’attore non si sarebbe scusato per il gesto, ma avrebbe precisato di averlo fatto perché la persona in questione avrebbe tentato a più riprese, e con maleducazione, di avere una sua foto.

Can Yaman lancia il cellulare di un fan 😨😨 pic.twitter.com/jxcW31c1kq — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) October 18, 2023

“I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata fin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte, con frasi del tipo: “Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene”. Senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi”, ha scritto nelle sue stories l’attore, e ancora: “Quando finalmente gli ho permesso di salire in macchina, ha continuato a riprendermi ad un centimetro, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto. Quello non è un fan, io non riesco a capire chi è un fan e chi no. Non sono stato e mai sarà maleducato con un fan vero, che mi rispetta e che soprattutto non mi molesta. Non ho mai negato una foto o un abbraccio, e mai ho avuto bisogno di reagire se non davanti a così tanta maleducazione. Lo so che piace l’idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati. Finché ci sarà maleducazione, dirò la mia e reagirò piuttosto che tacere e starmene buono. Anche perché se sto buono non avete più niente da scrivere…”.

Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se l’uomo replicherà alle parole dell’attore.