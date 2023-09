Viola come il mare, Can Yaman contro i fan: "Mancate di rispetto al mio lavoro"

Can Yaman ha perso ancora una volta la pazienza con i fan. Tramite il suo profilo Instagram, l’attore turco ha chiesto rispetto per il suo lavoro, sottolineando che quanti si comportano male non possono essere considerati suoi sostenitori.

Viola come il mare: Can Yaman contro i fan

Lo scorso 17 luglio sono iniziate le riprese della serie tv Viola come il mare. Le scene vengono registrate tra Roma e Palermo, quindi i fan che sono da queste parti hanno la possibilità di incontrare Can Yaman. E’ proprio con alcuni di questi seguaci che l’attore ha perso la pazienza.

Perché Can Yaman ce l’ha con i fan?

Via social, Can Yaman si è lasciato andare ad un duro sfogo:

“Non voglio bene a chi filma di soppiatto e pubblica le nostre scene così, non siete mie fan. Mancate di rispetto al mio lavoro pubblicandole e facendo commenti irrilevanti”.

Stando alle parole dell’attore, alcuni fan hanno immortalato lui e la collega Francesca Chillemi sul set, diffondendo poi il tutto sul web.

Can Yaman chiede rispetto per il suo lavoro

Molto probabilmente, Can Yaman si è accorto del passo falso dei fan e ha voluto sgridarli pubblicamente. Non è la prima volta che l’attore si lascia andare a sfoghi di questo tipo e, con tutta onestà, ha ragione da vendere.