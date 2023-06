Can Yaman infuriato per le notizie sulla nuova fidanzata: lo sfogo con il riferimento a Diletta Leotta.

Da qualche giorno, Can Yaman è finito al centro della cronaca rosa per una presunta nuova fidanzata. L’attore turco ha perso la pazienza e si è lasciato andare ad un duro sfogo, arrivando perfino a ‘nominare’ Diletta Leotta.

Can Yaman infuriato per le notizie sulla fidanzata

Secondo Dagospia, Can Yaman avrebbe una nuova fidanzata che risponde al nome di Giorgia Colombo. La notizia ha fatto in un lampo il giro del web, catturando l’attenzione del diretto interessato. L’attore turco ha perso la pazienza e si è lasciato andare ad un duro sfogo. A quanto pare, Can non sta frequentando nessuno.

Lo sfogo di Can Yaman

Via Instagram, Can Yaman ha tuonato:

“Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, non è vero. Quando ne avevo trovata una, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta”.

L’attore turco si riferisce a Diletta Leotta? Molto probabilmente sì. Ha proseguito:

“Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. (…) Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c’entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”.

Can Yaman ringrazia i fan

Lo sfogo di Can si conclude con un ringraziamento ai fan che, ormai, hanno imparato a non credere ai finti gossip. Laddove avesse davvero una nuova fidanzata, Yaman non avrebbe alcun problema a presentarla ai seguaci.