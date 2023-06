Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia? L'indiscrezione

Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia? L'indiscrezione

Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia: gli avvistamenti a Milano fanno sognare i fan.

Can Yaman potrebbe aver ritrovato l’amore. Secondo voci di corridoio, l’attore turco starebbe frequentando Giorgia Colombo, influencer milanese. Le prove, a quanto pare, sembrano confermare la relazione.

Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia?

Dopo la storia d’amore con Diletta Leotta, Can Yaman non ha più avuto una relazione seria, o almeno duratura. Nelle ultime ore, però, il nome dell’attore turco è stato associato a quello di Giorgia Colombo. Influencer milanese che non fa parte del mondo dello spettacolo, la ragazza vanta un vasto seguito social.

L’indiscrezione su Can Yaman e Giorgia Colombo

Stando a quanto sostengono i beninformati, Can Yaman e Giorgia Colombo sono una coppia da qualche tempo, almeno dallo scorso dicembre. Secondo altre fonti, invece, la relazione sarebbe iniziata da pochissimo. L’unica cosa certa riguarda gli avvistamenti: i due sono stati pizzicati più volte insieme a Milano.

Per il momento, né Can e né tantomeno Giorgia hanno commentato il gossip. Un dettaglio, però, fa sperare i fan. In passato, quando gli hanno affibbiato relazioni con Demet Ozdemir o Francesca Chillemi, Yaman ha prontamente smentito il gossip. Con la Colombo, invece, sta mantenendo il silenzio.