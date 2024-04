Via Instagram, Can Yaman ha fatto una confessione che i fan non si aspettavano. L’attore turco ha parlato degli ultimi mesi della sua vita, descrivendoli come una “tortura”.

Can Yaman: la confessione spiazza i fan

Negli ultimi mesi, Can Yaman ha dovuto lavorare duramente per prepararsi ad interpretare Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva con Kabir Bedi. Il primo ciak è previsto per fine aprile in Calabria, per cui l’attore turco dovrà continuare a impegnarsi ancora per qualche mese. Via social, ha fatto una confessione che ha spiazzato i fan.

Le parole di Can Yaman

Can Yaman ha mostrato su Instagram i frutti del duro lavoro fatto negli ultimi mesi, poi si è lasciato andare ad una confessione:

“Grazie mitico Ennio per iniettarmi l’importanza di certi concetti che hanno aiutato a rivoluzionarmi fisicamente e soprattutto mentalmente per essere cento per cento pronto per il mio personaggio di Sandokan […] Quattro mesi di tortura e io mi sento più leggero, scattante e atletico; ho il peso giusto e particolarmente le gambe più forti”.

Can Yaman: nuovo corpo per Sandokan

Anche se Can Yaman ha dovuto trasfornare il suo corpo per interpretare Sandokan, sa che ha lavorato nel modo giusto ed è contento del risultato ottenuto. Sono stati “quattro mesi di tortura“, ma si sente bene sia fisicamente che mentalmente. Ha perso più di 10 chili e il merito non è solo suo, ma anche del coach e del personal trainer che l’hanno seguito passo dopo passo.