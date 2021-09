Canada, liberali vincono elezioni ma non hanno maggioranza seggi

Montreal, 21 set. (askanews) – Una conferma anche se non un trionfo. Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna elettorale difficile. Il Premier Trudeau ha vinto le elezioni parlamentari, ma non ha ottenuto la maggioranza dei seggi.

L’opposizione è stata implacabile nell’accusare Trudeau di aver chiamato un inutile voto anticipato (due anni prima della scadenza) per la sua “ambizione personale”.

Dopo un inizio favorevole e sondaggi incoraggianti, il premier ha avuto una campagna particolarmente complicata e ora lancia un messaggio chiaro agli elettori. “Ci avete rimandato a lavorare con un chiaro mandato, portare fuori il Canada dalla pandemia e per i luminosi giorni a venire, ed è esattamente ciò che faremo” ha detto soddisfatto Justin Trudeau invitando i canadesi a essere uniti anche per lottare contro i cambiamenti climatici e per attuare le misure di sostegno sociale in tutto il paese.

Il Canada è ora tra i paesi con più vaccinati del mondo e il governo di Trudeau ha speso centinaia di miliardi di dollari per sostenere l’economia. Ora la sfida è la ripresa.