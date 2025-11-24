Una gita scolastica nei boschi della Columbia Britannica si è trasformata in una tragedia quando un orso grizzly ha assalito un gruppo di studenti e insegnanti della Nuxalk First Nation. L’improvvisa aggressione ha provocato una vittima e numerosi feriti, scatenando l’immediata mobilitazione delle autorità locali e riportando l’attenzione sul crescente rischio di incontri pericolosi con la fauna selvatica in Canada.

Canada sotto choc: preoccupazione crescente per gli incontri con la fauna selvatica

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla crescente frequenza degli incontri tra esseri umani e orsi, un fenomeno che sta colpendo diversi Paesi: nel nord del Giappone, ad esempio, dall’aprile scorso si sono registrate numerose vittime in incidenti simili. In questo periodo dell’anno i grizzly sono particolarmente attivi, impegnati ad accumulare riserve di grasso in vista del letargo, fattore che aumenta il rischio di comportamenti imprevedibili e aggressivi nelle aree rurali.

L’episodio, che coinvolge la Acwsalcta School della Nuxalk First Nation, rappresenterebbe il sesto attacco di orso registrato in Canada dall’inizio dell’anno.

Canada sotto choc: orso grizzly attacca scolaresca, un morto e 11 feriti

Una tranquilla escursione nei boschi di Bella Coola, nella Columbia Britannica, si è trasformata in un dramma quando un grizzly ha assalito un gruppo di studenti e insegnanti. L’animale ha travolto il gruppo causando la morte di una persona e ferendone undici.

Durante l’assalto alcuni docenti hanno utilizzato spray urticante per proteggere i bambini, ma un insegnante ha riportato lesioni molto gravi ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le autorità indigene, profondamente scosse dall’accaduto, hanno avviato una vasta operazione con polizia e guardie forestali per individuare il grizzly ancora in fuga.

Secondo i servizi di emergenza, come dichiarato da Brian Twaites, due dei feriti versano in condizioni critiche e altri due hanno riportato traumi seri, mentre gli altri membri del gruppo sono stati medicati sul posto.