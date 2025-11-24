Home > Cronaca esteri > Canada, tragedia a Bella Coola: orso grizzly attacca scolaresca, bilancio dra...

Canada, tragedia a Bella Coola: orso grizzly attacca scolaresca, bilancio drammatico

L’attacco di un orso grizzly su una scolaresca riaccende in Canada le preoccupazioni legate all’aumento degli incontri con la fauna selvatica.

Una gita scolastica nei boschi della Columbia Britannica si è trasformata in una tragedia quando un orso grizzly ha assalito un gruppo di studenti e insegnanti della Nuxalk First Nation. L’improvvisa aggressione ha provocato una vittima e numerosi feriti, scatenando l’immediata mobilitazione delle autorità locali e riportando l’attenzione sul crescente rischio di incontri pericolosi con la fauna selvatica in Canada.

Canada sotto choc: preoccupazione crescente per gli incontri con la fauna selvatica

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla crescente frequenza degli incontri tra esseri umani e orsi, un fenomeno che sta colpendo diversi Paesi: nel nord del Giappone, ad esempio, dall’aprile scorso si sono registrate numerose vittime in incidenti simili. In questo periodo dell’anno i grizzly sono particolarmente attivi, impegnati ad accumulare riserve di grasso in vista del letargo, fattore che aumenta il rischio di comportamenti imprevedibili e aggressivi nelle aree rurali.

L’episodio, che coinvolge la Acwsalcta School della Nuxalk First Nation, rappresenterebbe il sesto attacco di orso registrato in Canada dall’inizio dell’anno.

Canada sotto choc: orso grizzly attacca scolaresca, un morto e 11 feriti

Una tranquilla escursione nei boschi di Bella Coola, nella Columbia Britannica, si è trasformata in un dramma quando un grizzly ha assalito un gruppo di studenti e insegnanti. L’animale ha travolto il gruppo causando la morte di una persona e ferendone undici.

Durante l’assalto alcuni docenti hanno utilizzato spray urticante per proteggere i bambini, ma un insegnante ha riportato lesioni molto gravi ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le autorità indigene, profondamente scosse dall’accaduto, hanno avviato una vasta operazione con polizia e guardie forestali per individuare il grizzly ancora in fuga.

Secondo i servizi di emergenza, come dichiarato da Brian Twaites, due dei feriti versano in condizioni critiche e altri due hanno riportato traumi seri, mentre gli altri membri del gruppo sono stati medicati sul posto.