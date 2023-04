Una donna sembrava averlo rabbonito ma non era affatto così: sull'Aurelia un cane aggredisce un carabiniere e gli strappa via un orecchio

Suucede anche questo, che un animale notoriamente “amico” dell’uomo proprio amichevole non sia, come accaduto in Liguria, dove un cane aggredisce un carabiniere e gli strappa via un orecchio. Da quanto si legge sui media il militare in questione, in servizio ad Alassio, stava solo cercando di rincorrerlo in mezzo al traffico e di calmarlo ma l’animale gli si è rivoltato contro, forse innervosito dalla situazione.

Un cane gli strappa via un orecchio

Lo storico della vicenda spiega che il carabiniere è stato morso a un orecchio da un golden retriever e poi rimesso al suo posto dall’equipe chirurgica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, 8 aprile. Il militare presta servizio alla radiomobile di Alassio e da quanto si apprende mentre si trovava sull’Aurelia all’altezza di Borgo Coscia, si è trovato di fronte la scena di quel cane che stava causando disagi alla viabilità. L’animale correva in mezzo alla strada, rischiando “di essere travolto dalle auto ma al tempo stesso provocando ingorghi nel già intenso traffico pasquale”, come ha spiegato Fanpage. A quel punto il carabiniere, aiutato dal collega, ha inseguito il cane a lungo. L’animale ha svoltato nelle laterali ed è stato raggiunto aggiungerlo grazie ad una donna che sembrava averlo tranquillizzato.

La zampata e poi il violento morso

Non era affatto tranquillo, dato che quando il militare l’ha preso in braccio il cane gli ha dato prima una zampata ferendolo vicino all’occhio, poi pare lo abbia morso, causandogli il “distacco di una cartilagine che è stata riattaccata con un intervento dell’equipe di chirurgia plastica dell’ospedale Santa Corona”. Al carabiniere sono stati applicati 20 punti di sutura.