Le numerose segnalazioni sullo stato di degrado di quel posto e il blitz mattutino: cani e gatti tenuti in una casa-lager e al buio, 41enne denunciato

Orrore in Toscana, dove cani e gatti venivano tenuti in una casa-lager e al buio: un 41enne della provincia di Siena è stato denunciato e nella sa abitazione la polizia ha trovato 25 cani, 9 gatti, 5 conigli e 2 pappagalli, molti denutriti e ammalati.

Erano tutti albuio e in condizioni igieniche “ai limiti della sopravvivenza”. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali, mentre gli animali sono stati affidati in custodia giudiziale a strutture attrezzate.

Cani e gatti tenuti in una casa-lager

Le numerose segnalazioni dei residenti avevano già messo in allerta le forze dell’ordine: quelle chiamata parlavano di una perdurante situazione di degrado. Per questo motivo e dopo ulteriori notizie sullo stato di abbandono degli animali questa mattina alle 8.00 è scattato il blitz.

Il blitz della polizia nell’abitazione

Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Poggibonsi con un intervento che, come spiega AdnKronos, era stato “attentamente pianificato con il coinvolgimento dei carabinieri Forestali, della polizia municipale, del Servizio veterinario Asl e della locale Anpana”. E una volta nell’abitazione i poliziotti hanno trovato una situazione al limite del surreale: 25 cani, 9 gatti, 5 conigli e 2 pappagalli, molti dei quali in denutriti e ammalati, “tenuti chiusi nelle gabbie maleodoranti o in mezzo ai propri escrementi”.

Gli animali infatti non potevano lasciate i locali ed erano quindi letteralmente sommersi dalle loro deiezioni.