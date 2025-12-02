Cani Salvati a Fara Filiorum Petri: Un Intervento Indispensabile per il Benessere Animale

Un recente intervento a Fara Filiorum Petri ha evidenziato le difficili condizioni in cui vivevano 15 cani, costretti a sopravvivere in ambienti degradati e insalubri. Grazie a un’operazione coordinata tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e le forze dell’ordine, sono stati portati in salvo animali in grave stato di bisogno.

Condizioni di vita precarie

Durante il primo sopralluogo, i veterinari hanno trovato nove cani di piccola e media taglia, costretti a vivere in un pantano fangoso e circondati da recinzioni in pessime condizioni. Questi cani, privi di una adeguata protezione dalle intemperie, apparivano sottopeso e in evidente stato di malessere.

Intervento giudiziario

Per consentire il salvataggio di questi animali, è stato necessario l’intervento di un magistrato, il quale ha emesso un decreto di esecuzione. Questa misura ha permesso al personale della Asl e ai Carabinieri di portare via gli animali e trasferirli in un canile sanitario, dove hanno ricevuto immediatamente le cure necessarie.

Il secondo intervento: cani chiusi in un negozio

Un secondo intervento è scattato sempre a Fara Filiorum Petri, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. La Polizia locale ha richiesto l’assistenza del Servizio veterinario per controllare un negozio chiuso, dove si sospettava la presenza di animali abbandonati.

Sequestro e responsabilità legali

Entrati nel negozio, gli operatori hanno trovato sei cani rinchiusi. Anche in questo caso, è scattato il sequestro degli animali, che è stato convalidato dal pubblico ministero. La proprietaria dell’attività, assente al momento dell’ispezione, è stata identificata e segnalata all’autorità giudiziaria.

Un futuro migliore per i cani salvati

Tutti i 15 cani recuperati sono stati portati al canile sanitario di Lanciano, dove verranno sottoposti a visite cliniche approfondite e ad altre procedure di routine. Questo intervento non solo ha salvato delle vite, ma ha anche messo in luce un problema più ampio di maltrattamento di animali nella provincia.

La vigilanza del Servizio veterinario di sanità animale proseguirà, con ulteriori controlli previsti per prevenire casi simili di maltrattamento. È fondamentale che si continui a lavorare per garantire il benessere e la sicurezza degli animali, affinché situazioni come quelle vissute da questi 15 cani non si ripetano più.